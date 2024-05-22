Несчастный случай произошел во время представления воздухоплавателя Кудзоева.

Несчастный случай произошел во время представления воздухоплавателя Кудзоева.

22 мая 1908 года в Городском саду Омска (Воскресенский сквер) должно было пройти представление известного воздухоплавателя Кудзоева. Он обещал горожанам, что будет подниматься на шаре не в корзине, а на гимнастической трапеции, при этом даже выполнит несколько упражнений в полете.

Однако на деле Кудзоев решил подняться в небо с молодой омичкой по фамилии Клявина. Однако это противоречило технике безопасности, и сильный ветер начал уносить воздушный шар в сторону Иртыша.

– Так долго ожидаемый полет на воздушном шаре известного в Сибири воздухоплавателя г-на Кудзоева с пожелавшей испытать «ощущение в воздушном пространстве» m-lle Клявиной состоялся при громадном стечении публики в четверг, 22 мая. Полет m-lle Клявиной чуть не кончился трагически: она упала приблизительно с высоты четырех сажен на баржу Разумовского и получила тяжелые повреждения», – писал «Омский телеграф», сообщает медиа «Трамплин».

Версии очевидцев о происшествии расходятся: некоторые утверждают, что омичка не удержалась на трапеции и упала вниз, другие – что она не захотела мочить платье и прыгнула на баржу с высоты в девять метров.

– Шар, поднявшись на высоту приблизительно 70 саженей, стал спускаться вниз. Я принял на случай падения в воду меры предосторожности: накинул спасательный круг на Клявину и стал успокаивать, говоря, что мы, вероятно, спустимся в воду. Но она, не желая замочить свой костюм и полагая, что расстояние между шаром и баржей незначительно, решила прыгнуть на нее. И в результате на глазах зрителей жестоко поплатилась за свое рискованное путешествие: раздробила при падении кисть левой руки и повредила глаз, – рассказывал Кудзоев.

После несчастного случая многие начали осуждать девушку и отмечали, что она поплатилась за корысть. Якобы Кудзоев пообещал небогатой омичке за полет 25 рублей.