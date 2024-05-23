Всероссийская научно-практическая конференция посвящена взаимодействию вузов и работодателей.

Всероссийская научно-практическая конференция посвящена взаимодействию вузов и работодателей.

С 21 по 24 мая в Омском государственном университете путей сообщения проходит VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы и перспективы развития взаимодействия вузов и работодателей в новых условиях». Статусное мероприятие посвящено 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и 20-летию Российских студенческих отрядов.

Соорганизатором конференции выступает Омское региональное отделение Российских студенческих отрядов. Его представители отвечают в том числе за сопровождение гостей и организацию рабочей секции, где обсудят программы развития, варианты взаимодействия вузовского сообщества, студенческих отрядов и работодателей.

– Мы откликаемся на такие научные инициативы, ведь когда наш опыт оценивается не только со стороны работодателей, а еще и со стороны высших учебных заведений, можно увидеть совсем другие грани, которые позволяют нам идти вперед и развиваться, – говорит заместитель председателя правления МООО «РСО» Алексей Потейко.

В конференции принимают участие более 150 представителей сферы образования, органов власти, центров карьеры России, а также студенты. Среди обсуждаемых вопросов – новая модель целевого обучения; развитие приграничного межрегионального и межмуниципального сотрудничества Омска и Омской области с Республикой Казахстан; технологии и практики содействию трудоустройства в Омской области в целях укрепления потенциала региона; роль региональных органов власти в организации эффективного взаимодействия вузов и работодателей.

– Конференция направлена на изучение актуальных проблем и перспектив развития взаимодействия вузов и работодателей в новых условиях. Для нас это, конечно, новый опыт. Новый опыт и представление кейсов со стороны студенческих отрядов в сфере трудоустройства молодежи, в сфере трудоустройства подростков, – отмечает руководитель Омского регионального отделения РСО Александр Черепанов. – Мы можем обменяться опытом на конференции со всеми ведущими специалистами, представителями других университетов, ведомств, министерств и работодателей. Это очень хорошая возможность и площадка для реализации новых идей.

Омский областной студенческий отряд организует отдельную секцию конференции, в рамках которой будут обсуждаться вопросы развития карьерного потенциала студентов, использования его как эффективного инструмента трудоустройства, а также трудовой занятости студентов, студенческих отрядов и волонтерской деятельности.

Цель секции – теоретическое обоснование и разработка организационно-экономического механизма развития центров трудоустройства и карьеры при высших учебных заведениях, а также привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой деятельности, поддержка и развитие традиций движения студенческих отрядов, содействие в формировании кадрового резерва для различных отраслей экономики страны.

О студенческих отрядах, занятости молодежи расскажет руководитель Омского регионального отделения РСО Александр Черепанов, а о главных трендах трудоустройства-2024 участники конференции узнают от директора Центра карьеры МГИМО МИД России Анастасии Войцицкой.