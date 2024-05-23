Контролировать свои чувства и эмоции нужно не только детям, но и их родителям.

Контролировать свои чувства и эмоции нужно не только детям, но и их родителям.

Клинический психолог, кандидат психологических наук Юлия Кочетова дала советы школьникам и их родителям, как справиться со стрессом перед экзаменами. По ее словам, испытывать тревогу и страх перед аттестацией – норма, главное – уметь вовремя справиться со своими чувствами. Также важно не переусердствовать с подготовкой к экзаменам.

– Не сидите ночами за подготовкой, вовремя ложитесь спать, отдыхайте! Во время сна в организме вырабатывается гормон мелатонин: способствует переносу информации из кратковременной в долговременную память, снижает уровень кортизола, провоцирующего стресс, – приводит слова Кочетовой RT.

Эксперт посоветовала отказаться от гаджетов за час до сна и употреблять полезные для мозга продукты: белок, орехи, овощи и фрукты и глюкозу. Для того чтобы справиться с тревогой, требуется просто проговорить свои чувства. Такой прием является базовой техникой психотерапии.

Кроме того, психолог порекомендовала держать при себе небольшой предмет, чтобы в момент волнения была возможность взять его в руки.

– В момент тревоги возьмите его в руки, сконцентрируйтесь на тактильных ощущениях, на текстуре предмета, температуре, размере, весе. Проговорите про себя все характеристики предмета. Можно работать с дыханием: сосредоточьтесь на процессе дыхания, вдыхая и выдыхая, считайте до пяти. Старайтесь удерживать свое внимание на дыхании, – заявила эксперт.

Родителям школьников необходимо особенно научиться контролировать свои чувства, поскольку тревога может передаться детям. Не стоит думать о плохих результатах и представлять провал экзамена. Лучше всего поверить в своего ребенка и настроить его на успех.