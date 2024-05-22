Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Блюда коренных жителей Сибири от современных шеф-поваров смогут отведать все желающие.
С 21 по 23 июня в Большеречье пройдет фестиваль сибирской культуры «Слетье» (0+). В этом году в программе гастрофест. На «ВКУСлетье» шеф-повара из омских ресторанов представят чалдонскую кухню.
– Помимо вкусной чалдонской еды, будет много гастрономических локаций: спектакль, семейные мастер-классы по лепке пельменей, свадебный стол, конкурс на самый вкусный стол от сельских подворий, погребок, сытный двор, а главное, все можно попробовать, – сообщает Центр народного творчества.
На фестивале также организуют ярмарку мужских ремесел, марафон акустической музыки и хороводы. Увидеть можно будет и традиционные костюмы народов Омской области.
·Культура/Афиша

Блюда коренных жителей Сибири от современных шеф-поваров смогут отведать все желающие.
С 21 по 23 июня в Большеречье пройдет фестиваль сибирской культуры «Слетье» (0+). В этом году в программе гастрофест. На «ВКУСлетье» шеф-повара из омских ресторанов представят чалдонскую кухню.
– Помимо вкусной чалдонской еды, будет много гастрономических локаций: спектакль, семейные мастер-классы по лепке пельменей, свадебный стол, конкурс на самый вкусный стол от сельских подворий, погребок, сытный двор, а главное, все можно попробовать, – сообщает Центр народного творчества.
На фестивале также организуют ярмарку мужских ремесел, марафон акустической музыки и хороводы. Увидеть можно будет и традиционные костюмы народов Омской области.