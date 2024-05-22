Пять лет назад учитель средней школы № 7 Ольга Ланг набрала первый состав театра «Параллели» и за короткое время сделала коллектив лауреатом множества престижных конкурсов.

Пять лет назад учитель средней школы № 7 Ольга Ланг набрала первый состав театра «Параллели» и за короткое время сделала коллектив лауреатом множества престижных конкурсов.

1 июня будут оглашены итоги Национальной премии детского патриотического творчества, генеральным партнером которой уже несколько лет подряд выступает омский предприниматель и меценат Святослав Капустин.

Год назад победу в престижном конкурсе одержал школьный театр «Параллели» из Омска, представивший на суд жюри спектакль «Дракон» по мотивам пьесы Евгения Шварца. В этом году коллектив поставил музыкально-пластический спектакль «Снегурушка» по мотивам пьесы Александра Островского «Снегурочка» и рассчитывает на повторение успеха.

– В Национальной премии детского патриотического творчества мы участвуем уже четыре года, первое время получали только сертификаты, – рассказала в интервью медиа «Трамплин» художественный руководитель театра «Параллели» Ольга Ланг. – Затем моя дочь Ева выиграла конкурс эскизов, мы везли домой приз – большую швейную машину. В прошлом году стали победителями со спектаклем «Дракон». В этом году снова прошли в финал, что будет дальше – посмотрим, я всегда надеюсь только на лучшее.

Премьера «Снегурушки» состоялась в конце декабря прошлого года. С этим спектаклем «Параллели» заняли первое место на Всероссийском фестивале любительских театров «Моя игра» в Перми. В Омске постановка заслуженно получила Гран-при на I Областном фестивале школьных театров «Первая роль» и заняла третье место на городском фестивале «Театральная весна – 2024».

– «Снегурушка» погружает зрителя в мир старославянских обычаев, здесь древние божества живут вместе с людьми, а шаманские обряды уносят в мир фантазий, – говорит о постановке Ольга Ланг. – В спектакле добро побеждает зло, а большая искренняя любовь оказывается самым главным чудом и волшебством, согревает сердца людей и дает жизнь всему живому. Я горжусь нашим спектаклем и своими детьми. Те, кто видел нашу постановку, не верят, что это ученики 9-го класса. На конкурсах мы постоянно получаем высокие отзывы о мастерстве детей – у них поставленный голос, они знают, что такое сцена. На сцене они показывают не наигранность, а эмоции.

В это трудно поверить, но коллектив «Параллели» появился всего пять лет назад в обычной средней школе № 7 на Левобережье. За короткое время школьный театр стал настоящей сенсацией на федеральном и международном уровне.

– Мы очень часто выезжаем за пределы города. В этом году нас приглашали в Чечню, Белоруссию, Санкт-Петербург и Москву. То, что нас пригласили, уже говорит о многом, – считает худрук театра.

Благодаря участию в школьных спектаклях несколько учеников Ольги Ланг после 9-го класса будут поступать либо в музыкально-педагогический колледж, либо в колледж культуры и искусства. Еще два ребенка думают связать свою жизнь с актерской профессией после 11-го класса, а одна из звездочек театра уже поступила в профильный театральный 10-й класс в Москве и зачислена в труппу Детского музыкального театра юного актера под руководством Александра Федорова. Сама же Ольга Ланг через год будет поступать в ГИТИС на режиссерское отделение.