Размер трат сильно зависит от того, из какого класса выпускается ученик – 9-го или 11-го.

Размер трат сильно зависит от того, из какого класса выпускается ученик – 9-го или 11-го.

Подготовка к выпускному волнительна не только для учеников, но и для их родителей. А еще это серьезные траты из семейного бюджета. Как показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, в Омске средние расходы мам и пап на организацию выпускного для девятиклассников составляют около 11 400 рублей на каждого. Но когда дело доходит до выпускных балов для 11-х классов, раскошеливаться приходится сильнее: на одного школьника необходимо собрать около 16 тыс. рублей.

Кроме того, выпускникам требуются наряды. Средняя стоимость наряда для юноши-девятиклассника составляет 13 тыс. рублей, для одиннадцатиклассника – 16 500 рублей. Родителям девушек-выпускниц 9-х и 11-х классов их вечерний образ может обойтись в 14 500 и 17 тыс. рублей соответственно.