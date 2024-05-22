Из-за роста киберпреступлений страховые компании вынуждены тратить больше средств на системы безопасности.

Из-за роста киберпреступлений страховые компании вынуждены тратить больше средств на системы безопасности.

Эксперты автострахования предупредили россиян о новых видах мошенничества в этой сфере. Увеличение количества преступлений специалисты связывают с развитием искусственного интеллекта. Злоумышленники все чаще используют в своих схемах страховые продукты, такие как ОСАГО и КАСКО.

При этом из-за роста киберпреступлений страховые компании вынуждены тратить больше средств на системы безопасности. Чтобы это компенсировать, организации будут повышать цены на тарифы.

Илья Васильев. – Это, в свою очередь, означает, что честные страхователи понесут дополнительные расходы, покрывая убытки от мошеннических действий других лиц. Кроме того, впоследствии потребители могут начать воспринимать страхование как ненадежную или непрозрачную отрасль, что усложнит привлечение новых клиентов и удержание существующих, – рассказал «Известиям» независимый транспортный эксперт

Специалисты рекомендуют автолюбителям приобретать страховой плис только в официальных точках продаж или у официальных посредников. Предложений быстро решить вопрос со страховой выплатой без должного оформления необходимых документов лучше всего избегать, поскольку такими схемами чаще всего пользуются мошенники.