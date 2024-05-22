Он должен быть белого цвета и новым, есть и еще ряд требований. Аэропорт готов заплатить за автобус почти семь миллионов.

Он должен быть белого цвета и новым, есть и еще ряд требований. Аэропорт готов заплатить за автобус почти семь миллионов.

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок появилась информация о закупке Омским аэропортом автобуса для бизнес-пассажиров.

Омская воздушная гавань желает приобрести «Газель City A68R52» с передним приводом или ее эквивалент, с дизельным двигателем и механической коробкой передач. У автобуса должны быть тонированные задние и боковые стекла, а на информационном табло над лобовым стеклом должна быть возможность изменения надписи.

Транспортное средство требуется новое, 2024 года выпуска, не бывшее в эксплуатации и не проходившее ремонт.

Начальная цена 6 723 500 тыс. рублей. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 29 мая.