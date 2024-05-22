Рейсы из Омска в Иркутск будут совершаться два раза в неделю. Оттуда до озера Байкал рукой подать.

Рейсы из Омска в Иркутск будут совершаться два раза в неделю. Оттуда до озера Байкал рукой подать.

Омский аэропорт опубликовал расписание рейсов из Омска в Иркутск. Перевозками будет заниматься авиакомпания S7 Airlines. В Иркутск пассажиры смогут отправляться два раза в неделю – по вторникам и субботам. Вылет из Омска осуществляется в 01:15 часов. Перелет займет 3 часа. Билет в одну сторону обойдется в 6399 рублей.

Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, из Иркутска можно оперативно добраться до озера Байкал. Это возможно как на машине, так и на рейсовом автобусе, электричке и речным транспортом.