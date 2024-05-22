Правоохранители не рассчитали силу, усмиряя буйного наркомана.

Правоохранители не рассчитали силу, усмиряя буйного наркомана.

В Октябрьский районный суд поступило уголовное дело в отношении троих полицейских из Омска. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

– Сотрудники правоохранительного органа, незаконно применяя физическую силу, применили в качестве оружия специальное газовое средство, а также причинили потерпевшему телесные повреждения, от которых последний скончался через короткий промежуток времени на месте совершения преступления, – сообщили в суде.

Инцидент произошел ночью 9 апреля 2023 года в доме на улице Комсомольский Городок. Жильцы вызвали полицию из-за неадекватного соседа. Как сообщалось ранее, 45-летний мужчина кричал, бил стекла, а из квартиры шел запах газа.

Когда приехали полицейские, они обнаружили мужчину в наркотическом опьянении с множественными порезами на предплечьях. Он держал в руках осколок стекла и отвертку, вел себя агрессивно, угрожал убить полицейских и себя. Словами усмирить мужчину не удалось, и правоохранители применили физическую силу, резиновую палку и наручники. После этого полицейские вызвали медиков, но, несмотря на помощь врачей, хулиган скончался.