На магистрали с самым интенсивным движением в городе устраняют колейность и деформацию профиля. Фронт работ – почти 5 километров.

На магистрали с самым интенсивным движением в городе устраняют колейность и деформацию профиля. Фронт работ – почти 5 километров.

Губернатор Виталий Хоценко вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом проинспектировал ремонт дороги на улице Красный Путь. На участке протяженностью 4,7 км от улицы Фрунзе до Телецентра ведется масштабное обновление асфальтового покрытия. Подрядная организация ООО «СибДор» устраняет деформацию профиля дороги и образовавшуюся колейность.

Поскольку Красный Путь – магистраль с самым интенсивным движением транспорта в Омске, работы по ремонту дороги идут в основном ночью и выходные дни, когда меньше всего машин. «Сибдор» зашел на объект неделю назад, но уже сумел набрать хороший темп.

– Темпы ремонта хорошие, – отметил губернатор. – Более того, подрядчик принял решение взять на себя социальные обязательства и отремонтировать парковку и площадку рядом со зданием администрации Советского округа.

Замена верхнего слоя асфальта выполняется без приостановки движения транспорта на четырех полосах поочередно. Всего предстоит заменить верхний слой асфальта на площади 62 тыс. кв. м.

Напомним, что улица Красный Путь комплексно ремонтировалась в 2018 году. Гарантийные обязательства предыдущего подрядчика уже закончились, поэтому для устранения колейности пришлось нанимать другого.