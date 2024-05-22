Парень размещал в интернете объявления о продаже несуществующей мебели. Когда ему отправляли предоплату, он блокировал страницу. На уловки парня повелись 17 россиян.

Парень размещал в интернете объявления о продаже несуществующей мебели. Когда ему отправляли предоплату, он блокировал страницу. На уловки парня повелись 17 россиян.

Омские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Советского округа уголовное дело. Молодой омич обвиняется в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, парень регистрировался в различных группах в социальных сетях под чужим именем и размещал объявления о продаже несуществующей мебели и бытовой техники. Фотографии он скачивал из интернета. Чтобы привлечь как можно больше клиентов, омич выкладывал видеообзор мебели, которая стояла у знакомых и родственников. Пользователей привлекала низкая цена. Они списывались с продавцом, вносили предоплату от 2600 до 4500 рублей, а после этого ждали доставку товара. Однако покупка так и не приходила.

На уловки жулика повелись 17 человек. Все они из разных регионов России – Краснодарского и Красноярского края, Тюменской, Томской, Липецкой, Курганской, Свердловской, Ивановской, Нижегородской и Омской областей, а также Республики Тыва.

По словам молодого человека, на преступление он пошел ради легких денег. После получения оплаты от покупателей он блокировал объявления и создавал новые. В 2020 году парень уже совершал аналогичные преступления и получил в качестве наказания 200 часов обязательных работ. Тогда он продавал несуществующих щенков и котят породы мэйн-кун.

Материальный ущерб составил 50 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.