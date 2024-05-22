Мужчину удалось задержать благодаря бдительности одного из местных жителей.
Сотрудники полиции из Горьковского района поймали вора раньше, чем узнали о краже. Помог им в этом житель деревни Осиповки. Мужчина заметил на улице подозрительного незнакомца и попытался завести с ним беседу. Тот начал убегать, сельчанин попытался его догнать и наткнулся в кустах на брошенный велосипед и сумку, из которой торчали провода. Мужчину это насторожило, и он обратился в полицию.
В сумке лежали самодельный электрошокер и подзорная труба. Полицейские отправились в погоню за владельцем этих предметов и вскоре поймали его.
В это же время в полицию поступило сообщение о краже. Один из местных жителей вернулся домой и не нашел свое ружье и сейф, где хранились 260 тыс. рублей и драгоценности.
Вором оказался 44-летний владелец подзорной трубы. Неоднократно судимый за кражи мужчина рассказал, что приехал в Осиповку из соседней деревни на велосипеде. Готовясь к преступлению, он залез на дерево и подсматривал за своей будущей жертвой в подзорную трубу. Так он выяснил, куда хозяин дома кладет ключ от двери, пробрался в дом и забрал все ценное.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.