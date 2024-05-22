Виной этому стал трубопровод под дорогой, который планируют менять.

Виной этому стал трубопровод под дорогой, который планируют менять.

На еще одной дороге Омска образовался провал. На этот раз яму омичи заметили на улице Косарева, на пересечении с улицей Красный Путь, напротив библиотеки имени Пушкина. В мэрии сообщили, что сотрудники ресурсоснабжающей организации, которой принадлежат сети под дорогой, огородили участок.

– В 2023 году на данном участке были проведены работы по замене подающего трубопровода, с 21.05.2024 запланированы работы по замене обратного трубопровода тепловых сетей. После этого будет восстановлено благоустройство асфальтового покрытия, – отметили в мэрии.

Отметим, что этой весной асфальт начал проваливаться на многих городских дорогах, в том числе на Масленникова, Съездовской, Заозерной, Фабричной.