Виной этому стал трубопровод под дорогой, который планируют менять.
На еще одной дороге Омска образовался провал. На этот раз яму омичи заметили на улице Косарева, на пересечении с улицей Красный Путь, напротив библиотеки имени Пушкина. В мэрии сообщили, что сотрудники ресурсоснабжающей организации, которой принадлежат сети под дорогой, огородили участок.
– В 2023 году на данном участке были проведены работы по замене подающего трубопровода, с 21.05.2024 запланированы работы по замене обратного трубопровода тепловых сетей. После этого будет восстановлено благоустройство асфальтового покрытия, – отметили в мэрии.
Отметим, что этой весной асфальт начал проваливаться на многих городских дорогах, в том числе на Масленникова, Съездовской, Заозерной, Фабричной.