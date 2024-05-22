В Омске мужчину уже ожидали сотрудники полиции.

В Омске мужчину уже ожидали сотрудники полиции.

В самолете Москва – Омск один из пассажиров начал вести себя агрессивно. 50-летний мужчина прошел на борт в состоянии алкогольного опьянения и начал материться на остальных пассажиров. Затем он вовсе решил покурить в туалете.

Бортпроводники сообщили о нарушителе в полицию, и стражи порядка уже поджидали его на выходе из самолета в Омске. Мужчину доставили в отделение, где проведенная экспертиза подтвердила, что омич находится в легкой степени опьянения.

Теперь на буйного пассажира заведены административные дела за хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения, невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна и нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.