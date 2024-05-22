Эту работу сотрудники регионального МЧС ведут весь май. Всего на учете более 600 детских лагерей.

Эту работу сотрудники регионального МЧС ведут весь май. Всего на учете более 600 детских лагерей.

Перед стартом летней оздоровительной кампании сотрудники регионального МЧС проверяют готовность к сезону летних оздоровительных лагерей. Одним из них стал лагерь «Березка».

Инспекторы осмотрели, как работают источники противопожарного водоснабжения, расположенные снаружи. Внутри помещений проверили, насколько доступны пути эвакуации, а также соответствуют ли ее планы планировке зданий. Все оказалось исправно и верно.

Проверили сотрудники МЧС и работу установленной в лагере новой системы автоматического оповещения о пожаре. Она также функционирует.

Когда ребятишки приедут в лагеря, их также ожидает встреча с инспекторами МЧС. Они проведут инструктаж, организуют учебную эвакуацию, а также устроят викторину на тему борьбы с пожарами.

Под контролем Главного управления МЧС по Омской области находятся 608 детских оздоровительных лагерей, 32 из них расположены за городом.