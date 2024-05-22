Эту работу сотрудники регионального МЧС ведут весь май. Всего на учете более 600 детских лагерей.
Перед стартом летней оздоровительной кампании сотрудники регионального МЧС проверяют готовность к сезону летних оздоровительных лагерей. Одним из них стал лагерь «Березка».
Инспекторы осмотрели, как работают источники противопожарного водоснабжения, расположенные снаружи. Внутри помещений проверили, насколько доступны пути эвакуации, а также соответствуют ли ее планы планировке зданий. Все оказалось исправно и верно.
Проверили сотрудники МЧС и работу установленной в лагере новой системы автоматического оповещения о пожаре. Она также функционирует.
Когда ребятишки приедут в лагеря, их также ожидает встреча с инспекторами МЧС. Они проведут инструктаж, организуют учебную эвакуацию, а также устроят викторину на тему борьбы с пожарами.
Под контролем Главного управления МЧС по Омской области находятся 608 детских оздоровительных лагерей, 32 из них расположены за городом.