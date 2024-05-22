В топ вошли школы из Кировского, Центрального и Октябрьского округов.

В топ вошли школы из Кировского, Центрального и Октябрьского округов.

В департаменте образования Омска рассказали, в каких школах учится больше всего первоклашек. Лидером стала школа № 96 в Центральном округе, где образовалось сразу 10 первых классов.

По совместительству это еще и школа с самым большим количеством учеников. В ней учатся 2558 детей.

В школе № 33 в Кировском округе набрали 8 первых классов, а в школах № 55 (Кировский), № 81 (Центральный) и № 142 (Октябрьский) их по 7. По 6 первых классов в школах № 7 и № 53 в Кировском округе.