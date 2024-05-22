Омск-Информ
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В настоящее время строительная готовность трассы составляет 55 %. Подрядчик завершает укладку выравнивающего слоя покрытия.
В регионе продолжается ремонт участка дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области. Речь идет об участке 26–31 км. В настоящее время строительная готовность трассы составляет 55 %. Подрядчик завершает укладку выравнивающего слоя покрытия.
Дорожникам еще предстоит уложить верхний слой асфальта, укрепить обочины, нанести разметку и установить знаки и комплексы фотовидеофиксации.
Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
·Авто

В настоящее время строительная готовность трассы составляет 55 %. Подрядчик завершает укладку выравнивающего слоя покрытия.
В регионе продолжается ремонт участка дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области. Речь идет об участке 26–31 км. В настоящее время строительная готовность трассы составляет 55 %. Подрядчик завершает укладку выравнивающего слоя покрытия.
Дорожникам еще предстоит уложить верхний слой асфальта, укрепить обочины, нанести разметку и установить знаки и комплексы фотовидеофиксации.
Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».