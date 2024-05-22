Вода в реке Большая уже в полутора метрах от вольеров с медведями. Их и лисиц будут перемещать в безопасное место.

Вода в реке Большая уже в полутора метрах от вольеров с медведями. Их и лисиц будут перемещать в безопасное место.

Руководство Большереченского зоопарка готовится к отражению паводка. В протекающей неподалеку от учреждения реке Большая (приток Иртыша) растет уровень воды, она уже в полутора метрах от вольеров с медведями.

Для предотвращения затопления вольеров установили бетонные блоки. Если и это не поможет, животных «переселят» на второй этаж.

– В случае если вода подойдет ближе и зайдет в клетки с животными, для них уже сделаны необходимые понтоны, чтобы они могли гулять по вольерам. То же касается и лисьего ряда, – сказала в эфире ГТРК «Иртыш» заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Анастасия Рузанова.

Учреждение готово к любому развитию событий.