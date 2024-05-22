Омск-Информ
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·Общество

Несмотря на высокую вероятность осадков, высокой будет и температура воздуха.

Сегодня, 22 мая, воздух в Омске прогреется до +21 градуса – среда будет самым теплым днем этой недели. При этом горожанам следует быть осторожными: по данным телеграм-канала MeteoOmsk, ожидается град. Вероятность осадков будет высокой.

– Кратковременные дожди, местами с грозой, возможен град. Вероятность осадков в Омске 64 %, – говорится в прогнозе.

В целом будет облачно. Ветер западный, 4 м/с, в отдельных районах Омской области его скорость будет доходить до 12 м/с.

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·Общество

Несмотря на высокую вероятность осадков, высокой будет и температура воздуха.

Сегодня, 22 мая, воздух в Омске прогреется до +21 градуса – среда будет самым теплым днем этой недели. При этом горожанам следует быть осторожными: по данным телеграм-канала MeteoOmsk, ожидается град. Вероятность осадков будет высокой.

– Кратковременные дожди, местами с грозой, возможен град. Вероятность осадков в Омске 64 %, – говорится в прогнозе.

В целом будет облачно. Ветер западный, 4 м/с, в отдельных районах Омской области его скорость будет доходить до 12 м/с.

1340