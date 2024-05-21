Омск-Информ
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·Политика

Вопрос о присвоении им такого статуса будет рассмотрен Законодательным собранием в четверг.

Законодательное собрание Омской области рассмотрит вопрос о наделении ряда районов Омской области статусом «муниципальный округ», сообщает «СуперОмск». Это будут семь районов: Горьковский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский и Тевризский.

Проекты законов уже рассмотрел профильный комитет ЗС. В муниципалитетах уже прошли публичные слушания.

·Политика

Вопрос о присвоении им такого статуса будет рассмотрен Законодательным собранием в четверг.

Законодательное собрание Омской области рассмотрит вопрос о наделении ряда районов Омской области статусом «муниципальный округ», сообщает «СуперОмск». Это будут семь районов: Горьковский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский и Тевризский.

Проекты законов уже рассмотрел профильный комитет ЗС. В муниципалитетах уже прошли публичные слушания.