Девушка думала, что инвестирует, пока преступник воровал ее деньги.

Девушка думала, что инвестирует, пока преступник воровал ее деньги.

Мошенник похитил у 20-летней студентки омского университета 182 тыс. рублей. Как сообщили в полиции, девушка сама дала преступнику доступ к своим счетам.

Второкурснице написал в соцсети неизвестный с предложением заработать. Он сказал, что переведет девушке 10 тыс. рублей, она их инвестирует, а чистая прибыль составит 35 тысяч. Эти деньги он предложил разделить: девушка должна была получить 40 %.

Девушка согласилась на предложение, передала преступнику номер банковской карты, а потом и коды из СМС-сообщений. Мошенник вошел в личный кабинет омички и оформил кредит на 10 тыс. рублей. Эти деньги он перевел на другую карту девушки, а потом якобы на брокерский счет. После этого преступник списал 40 тыс. рублей с кредитной карты омички и оформил на нее три кредита по 44 тысячи.

Когда пришло время выводить прибыль, аферист попросил данные карты подруги. Тогда омичка поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. Преступника ищут.