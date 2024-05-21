Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Цех будет находиться в Калачинском районе. Строительство обойдется в 450 млн рублей.

В Калачинском районе Омской области построят цех по переработке льноволокна. В новое предприятие готовы вложить 450 млн рублей. Оно создаст около 120 новых рабочих мест к уже 90 имеющимся.

– Создание цеха позволит наладить уникальную цепочку производства по первичной и глубокой переработке льна-долгунца. Проект важный для развития наших районов, так как он влияет на увеличение посевных площадей льна-долгунца, а значит, появляется дополнительный гарантированный сбыт продукции, – заявил губернатор Виталий Хоценко.

Кроме того, Хоценко отметил, что развитие льноводства – важная отрасль, которую власти намерены развивать.

·Экономика/Бизнес

Цех будет находиться в Калачинском районе. Строительство обойдется в 450 млн рублей.

В Калачинском районе Омской области построят цех по переработке льноволокна. В новое предприятие готовы вложить 450 млн рублей. Оно создаст около 120 новых рабочих мест к уже 90 имеющимся.

– Создание цеха позволит наладить уникальную цепочку производства по первичной и глубокой переработке льна-долгунца. Проект важный для развития наших районов, так как он влияет на увеличение посевных площадей льна-долгунца, а значит, появляется дополнительный гарантированный сбыт продукции, – заявил губернатор Виталий Хоценко.

Кроме того, Хоценко отметил, что развитие льноводства – важная отрасль, которую власти намерены развивать.