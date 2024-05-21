Все издевательство над животным мужчина совершал на глазах своей падчерицы. Причиной такого поведения стала ссора с сожительницей.

Все издевательство над животным мужчина совершал на глазах своей падчерицы. Причиной такого поведения стала ссора с сожительницей.

В Павлоградском районе сотрудники полиции возбудили в отношении 30-летнего местного жителя уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего». Мужчина издевался над кошкой.

Выяснилось, что сельчанин поругался со своей 42-летней сожительницей. Причиной стала ревность. Находясь во дворе дома, мужчина в присутствии своей 12-летней падчерицы сначала пнул животное, а после добил его руками. Труп кошки он бросил к будке собаки, надеясь, что пес раздерет останки, но этого не произошло.

Стражи порядка изъяли тело кошки и направили на ветеринарную экспертизу. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.