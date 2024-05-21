Дорога будет вести к особой экономической зоне «Авангард». Строительство оценили в 359 млн рублей.

Дорога будет вести к особой экономической зоне «Авангард». Строительство оценили в 359 млн рублей.

На окраине Омска хотят построить дорогу, которая будет вести к особой экономической зоне «Авангард», от улицы Комбинатской до границы города. За работы планируют заплатить 359 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Протяженность дороги будет составлять 2,7 км.

Подрядчиком стало ООО «Сибирский региональный союз». Компания была единственной, кто подал заявку. Начальная цена закупки составляла 362,8 млн рублей. Однако подрядчик предложил сделать дорогу за меньшую сумму – 359 млн рублей.

Работы планируют начать уже в этом году, а закончить в июле 2025 года.