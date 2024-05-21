Омск-Информ
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·Происшествия

Речь идет о конструкции, которая находится недалеко от ресторана «Розы морозы».
На улице Ленина неизвестные разбили стекло остановочного павильона «Любинский проспект». Речь идет о конструкции, которая находится недалеко от ресторана «Розы морозы», сообщает Om1.ru.
Отметим, что остановочные павильоны в Омске зачастую становятся объектами посягательств вандалов. Так, в апреле неизвестные разбили павильон на остановке «Звездная» на Левобережье. Нередки случаи, когда хулиганы разбивают и теплые остановки.
·Происшествия

Речь идет о конструкции, которая находится недалеко от ресторана «Розы морозы».
На улице Ленина неизвестные разбили стекло остановочного павильона «Любинский проспект». Речь идет о конструкции, которая находится недалеко от ресторана «Розы морозы», сообщает Om1.ru.
Отметим, что остановочные павильоны в Омске зачастую становятся объектами посягательств вандалов. Так, в апреле неизвестные разбили павильон на остановке «Звездная» на Левобережье. Нередки случаи, когда хулиганы разбивают и теплые остановки.