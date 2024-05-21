Мужчина ворвался в ломбард и украл украшения на полмиллиона. После этого он закопал ювелирные изделия в снегу. Преступление раскрылось.

Мужчина ворвался в ломбард и украл украшения на полмиллиона. После этого он закопал ювелирные изделия в снегу. Преступление раскрылось.

В Омске будут судить 44-летнего жителя Ханты-Мансийска, который обвиняется по статье «Грабеж».

Как рассказали в УМВД России по Омской области, в декабре прошлого года в вечернее время мужчина проходил мимо ломбарда по улице 70 лет Октября и обратил внимание на отсутствие посетителей. Воспользовавшись этим, мужчина запрыгнул в окно обслуживания клиентов и всем телом упал на продавца. После этого он забрал из сейфа ювелирные украшения на сумму 551 тыс. рублей и убежал.

– Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и шапку, которую потерпевшая успела сорвать с головы злоумышленника. Благодаря полученным сведениям и изъятым следам была установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый житель Ханты-Мансийска. Мужчина был задержан в общежитии на проспекте Мира, где он проживал после недавнего освобождения из мест лишения свободы, – отметили в ведомстве.

На допросе грабитель рассказал, что похищенные украшения сначала закопал в снегу под деревом у дома, а потом одну часть сдал в ломбард, а другую продал незнакомцу. Все деньги, которые мужчина получил, проиграл на ставках.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.