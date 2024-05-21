Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина не навредил здоровью правоохранителя, но причинил ему боль.
Таврический районный суд Омской области оштрафовал местного жителя на 60 тыс. рублей за применение насилия в отношении полицейского. Решение пока не вступило в силу, и мужчина может его обжаловать.
Как сообщили в суде, сельчанин был пьян и, находясь в служебном автомобиле, угрожал сотруднику полиции. После этого на лестнице приемного отделения Таврической ЦРБ мужчина трижды толкнул правоохранителя в грудь, а также схватил за форму на груди и потянул на себя, причинив полицейскому боль.
Отметим, что в суде сельчанин признал свою вину.
·Происшествия

Мужчина не навредил здоровью правоохранителя, но причинил ему боль.
Таврический районный суд Омской области оштрафовал местного жителя на 60 тыс. рублей за применение насилия в отношении полицейского. Решение пока не вступило в силу, и мужчина может его обжаловать.
Как сообщили в суде, сельчанин был пьян и, находясь в служебном автомобиле, угрожал сотруднику полиции. После этого на лестнице приемного отделения Таврической ЦРБ мужчина трижды толкнул правоохранителя в грудь, а также схватил за форму на груди и потянул на себя, причинив полицейскому боль.
Отметим, что в суде сельчанин признал свою вину.