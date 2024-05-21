Мужчина не навредил здоровью правоохранителя, но причинил ему боль.

Мужчина не навредил здоровью правоохранителя, но причинил ему боль.

Таврический районный суд Омской области оштрафовал местного жителя на 60 тыс. рублей за применение насилия в отношении полицейского. Решение пока не вступило в силу, и мужчина может его обжаловать.

Как сообщили в суде, сельчанин был пьян и, находясь в служебном автомобиле, угрожал сотруднику полиции. После этого на лестнице приемного отделения Таврической ЦРБ мужчина трижды толкнул правоохранителя в грудь, а также схватил за форму на груди и потянул на себя, причинив полицейскому боль.

Отметим, что в суде сельчанин признал свою вину.