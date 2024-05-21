За сутки в омских магазинах произошло несколько краж шампуней. Воришек нашли. На них завели уголовные дела.

За сутки в омских магазинах произошло несколько краж шампуней. Воришек нашли. На них завели уголовные дела.

В Омске полицейские раскрыли две кражи шампуней из торговых залов сети продовольственных магазинов.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, первое преступление произошло в Кировском округе. 42-летний житель села Лузино Омского района, имеющий до этого уже 10 судимостей, похитил шампунь на сумму свыше 3 тыс. рублей. Вторая кража случилась в Советском округе. На этот раз средством для мытья волос за 2600 рублей завладела 21-летняя омичка, которая проблем с законом никогда не имела.

По факту двух происшествий стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас любители шампуней находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.