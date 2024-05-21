Начнется все с ретроспективы легендарных спектаклей, а в сам юбилей покажут постановку «Омское время» с участием всей труппы и артистов, служивших в театре в разные годы.

Начнется все с ретроспективы легендарных спектаклей, а в сам юбилей покажут постановку «Омское время» с участием всей труппы и артистов, служивших в театре в разные годы.

Ровно неделя остается до главного события 150-го театрального сезона – юбилея Омской драмы. 28 мая 1874 года Омская городская дума одобрила предложение военного губернатора Акмолинской области образовать театральную дирекцию и передать в ее управление здание театра, построенное на деньги, собранные горожанами. Этот день считается днем основания Омской драмы.

Театр начал заранее готовиться к солидной дате. «Академиков» – сегодняшних и бывший, а также их поклонников ждет целая череда событий. В пресс-службе театра рассказали подробности.

На Камерной сцене с 23 по 25 мая пройдет ретроспектива спектаклей прошлых лет. Будут вспоминать спектакли «У войны не женское лицо», «Академия смеха», «Орфей спускается в ад», бард-оперу «Московские кухни», «Приглашение на казнь», «Три сестры», «Театр», «Утиная охота», «Дачники». На эти мероприятия вход свободный – по записи в группе театра драмы во «ВКонтакте».

26 мая состоится творческая встреча с Геннадием Тростянецким (главный режиссер Омского театра драмы с 1980 по 1987 гг.). В ней примут участие народные артисты России Валерий Алексеев и Валерия Прокоп, заслуженные артисты России Николай Михалевский и Татьяна Филоненко, заслуженные деятели культуры Омской области Элеонора Кремель, Марина Кройтор, Любовь Трандина. Билеты можно приобрести в центральной кассе театра.

27 мая в состоится творческая встреча с Владимиром Петровым (главный режиссер Омского академического театра драмы с 1995 по 2001 гг.), Борисом Мездричем (директор Омского академического театра драмы с 1989 по 2001 гг.), Ольгой Никифоровой (завлит Омского академического театра драмы с 1996 по 2001 гг.) и народным артистом России Юрием Ицковым. Входные билеты на творческую встречу также можно приобрести в центральной кассе театра.

28 мая с 16:30 по красной дорожке в театр пройдут известные и любимые омичами артисты, приехавшие на 150-летний юбилей Омского академического театра драмы.

Затем состоится юбилейный спектакль «Омское время», посвященный 150-летию Омской драмы!

29 мая в 15:00 – торжественное открытие мемориальной доски директору Омского театра драмы с 1962 по 1988 гг., заслуженному работнику культуры России Мигдату Ханжарову. Мемориальная доска будет установлена на доме, где он жил в городе Омске, по адресу: проспект Карла Маркса, дом 10.

29 мая состоится творческая встреча с народным артистом России Николаем Чиндяйкиным, билеты в кассе.

30 мая в 19:00 на Основной сцене театра юбилейный спектакль «Омское время» будет повторен единственный раз специально для верных омских зрителей. На сцену выйдет вся труппа театра и многие-многие из тех, кто в разное время украшал подмостки Омской драмы. «Омское время» – спектакль, объединяющий трогательные воспоминания прошлого и сегодняшний день. Актерские импровизации и знаменитые «капустные» номера, театральные «небылицы», воспоминания и песни разных лет – своеобразное путешествие по времени, по закоулкам памяти, где переплетаются и грусть, и смех. «Омское время» – гимн театру, театру на все времена, гимн таланту и Актеру и благодарность Зрителю. В фойе театра к юбилею подготовлена выставка. Уточним, что билеты на юбилейный спектакль проданы.