Омск-Информ
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·Авто

За управление транспортом с номерными знаками, закрытыми посторонними материалами, водителю грозит штраф или лишение прав.

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД остановили на улице Масленникова в центре Омска автомобиль Haval, номерной знак которого был невозможно прочитать. 28-летний водитель специально замазал его грязью, чтобы избежать штрафа в случае нарушения Правил дорожного движения.

– Водитель намеренно скрыл грязью государственный регистрационный знак своего транспортного средства, – отметили в Госавтоинспекции.

За это мужчине придется ответить по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ («Управление транспортом с номерными знаками, закрытыми посторонними материалами»). Ему грозит штраф до 5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

·Авто

За управление транспортом с номерными знаками, закрытыми посторонними материалами, водителю грозит штраф или лишение прав.

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД остановили на улице Масленникова в центре Омска автомобиль Haval, номерной знак которого был невозможно прочитать. 28-летний водитель специально замазал его грязью, чтобы избежать штрафа в случае нарушения Правил дорожного движения.

– Водитель намеренно скрыл грязью государственный регистрационный знак своего транспортного средства, – отметили в Госавтоинспекции.

За это мужчине придется ответить по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ («Управление транспортом с номерными знаками, закрытыми посторонними материалами»). Ему грозит штраф до 5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.