Транзитный хаб в Екатеринбурге позволит пассажирам существенно экономить время на перелеты по России и ближнему зарубежью.

Транзитный хаб в Екатеринбурге позволит пассажирам существенно экономить время на перелеты по России и ближнему зарубежью.

Авиакомпания Red Wings объявила о запуске транзитных рейсов из Омска в 18 городов России и ближнего зарубежья. Перелеты будут совершаться с пересадкой в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Это позволит пассажирам экономить время на перелетах – раньше нужно было добираться через Москву.

В обновленное летнее расписание включены перелеты из Омска в Алматы, Астану, Барнаул, Владикавказ, Горно-Алтайск, Казань, Караганду, Махачкалу, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Оренбург, Самару, Саратов, Тбилиси, Томск и Уфу.

– Транзитный хаб в Екатеринбурге позволит резко улучшить транспортную доступность регионов России, от Сибири до Кавказа. И одновременно – даст возможность максимально эффективно задействовать наш парк ближнемагистральных воздушных судов, – говорит заместитель гендиректора Red Wings по коммерции Александр Крутов.

Ранее эта авиакомпания была базовым перевозчиком для Омского аэропорта. Сейчас власти ведут переговоры о ее возвращении.