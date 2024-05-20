По инициативе жителей города выбрано три объекта. Все они находятся в Ленинском округе.

По инициативе жителей города выбрано три объекта. Все они находятся в Ленинском округе.

В Ленинском округе Омска по инициативе омичей преобразятся три общественных пространства. Одно из них находится на улице Крыловской – здесь, на территории между четырьмя домами, по проекту «Счастливый двор» обновят хоккейную коробку. Подрядчик уже приступил к работе.

– Новую детскую площадку с резиновым покрытием, а также урны, скамейки и вазоны оборудуют по проекту «Счастливое детство – здоровое будущее» в границах жилых домов № 39, 40, 41 и 42 по Иртышской набережной и № 18 и 20 по улице Всеволода Иванова. Еще одна спортивная зона – площадка «Безопасный спорт для всех» – будет благоустроена во дворах домов № 18 и 20/1 по Сибирскому проспекту, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Идеи жителей Омска становятся реальностью в рамках проекта «Решают люди». Для благоустройства трех территорий направлено около 12 млн рублей.