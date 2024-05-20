К сожалению, некоторые из этих случаев закончились трагедиями. Родителям стоит не только разъяснять детям ПДД, но и соблюдать их самим.

К сожалению, некоторые из этих случаев закончились трагедиями. Родителям стоит не только разъяснять детям ПДД, но и соблюдать их самим.

За четыре месяца с начала года в регионе произошло 92 автомобильные аварии с участием детей. При этом в происшествиях 2 ребенка погибли, а 105 получили травмы разной степени тяжести.

В прошедшие выходные также произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали несовершеннолетние.

Так, в субботу, 18 мая, днем на улице Полевой 37-летняя женщина за рулем «Ниссана Ноута» наехала на 9-летнюю девочку. Ребенка пришлось доставить в больницу. Вечером того же дня 35-летний водитель «Тойоты Короллы» сбил 13-летнего велосипедиста. Подростку также понадобилась помощь медиков.

В воскресенье, 19 мая, около полудня 31-летняя омичка на автомобиле «Чанган» не уступила, согласно ПДД, дорогу «БМВ», которым управлял 42-летний мужчина. Водитель немецкого автомобиля и его 10-летний пассажир, а также 45-летняя пассажирка «Чангана» обратились за медицинской помощью.

Четвертый несчастный случай произошел в поселке Любинский вечером того же дня. 13-летний водитель мопеда «Альфа» не сумел соблюсти безопасную дистанцию с двигавшейся впереди «Тойотой Рав 4», в которой ехал 55-летний мужчина. Юноша оказался в больнице.

Областная Госавтоинспекция призывает родителей не просто объяснять детям правила дорожного движения, но и соблюдать их самим – то есть быть примером. Это поможет избежать печальных последствий.