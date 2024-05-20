Омск-Информ
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·Происшествия

Пожар произошел на базе отдыха «Солеолис», которая находится в деревне Окунево. Сгорело практически все.

В Омской области сгорела популярная база отдыха «Солеолис», которая находится в деревне Окунево Муромцевского района. ЧП произошло в субботу, 18 мая. Об этом рассказали в паблике «ВКонтакте» «ОМиGO».

– Позавчера произошла беда. На «Солеолисе» случился большой пожар. Сгорело практически все. Цветущий уголок, где мы и вы любили отдыхать, превратился в пепелище, выжженную пустошь. Фото не будет. Все живы. Но помощь нужна, – говорится в посте.

Отметим, что деревня Окунево находится недалеко от знаменитых пяти озер. Ежегодно там проходит этнофестиваль под открытым небом «Солнцестояние».

·Происшествия

Пожар произошел на базе отдыха «Солеолис», которая находится в деревне Окунево. Сгорело практически все.

В Омской области сгорела популярная база отдыха «Солеолис», которая находится в деревне Окунево Муромцевского района. ЧП произошло в субботу, 18 мая. Об этом рассказали в паблике «ВКонтакте» «ОМиGO».

– Позавчера произошла беда. На «Солеолисе» случился большой пожар. Сгорело практически все. Цветущий уголок, где мы и вы любили отдыхать, превратился в пепелище, выжженную пустошь. Фото не будет. Все живы. Но помощь нужна, – говорится в посте.

Отметим, что деревня Окунево находится недалеко от знаменитых пяти озер. Ежегодно там проходит этнофестиваль под открытым небом «Солнцестояние».