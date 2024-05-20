Все оборудование будет передано в Усть-Ишимский район до конца текущей недели.

Все оборудование будет передано в Усть-Ишимский район до конца текущей недели.

Омский водоканал решил помочь в борьбе с паводком в Усть-Ишимском районе. Организация купила 6 мотопомп с комплектом рукавов и 10 тепловых пушек. Все оборудование будет передано в Усть-Ишимский район.

– Приобретенное оборудование до конца этой недели направим в Усть-Ишимский район. Мотопомпы понадобятся для откачки воды, а тепловые пушки для просушки домов и зданий. Понимаем, что наши земляки оказались в сложной ситуации из-за паводка. Буквально в прошлом месяце оказывали помощь коллегам из Орска в борьбе с «большой водой», теперь надо помочь жителям нашей области. Сегодня пришла хорошая новость – хоть и на сантиметр, но уровень воды в Иртыше понизился. Уверены, что мотопомпы и тепловые пушки будут как нельзя кстати в деревнях района, пострадавших от паводка, – рассказал генеральный директор Омского водоканала Павел Козлов.

Ранее водоканал отправлял в затопленный район емкости объемом 5 тысяч литров, предназначенные для подвоза питьевой воды.

Напомним, что с 17 мая на территории Омской области объявлена ЧС федерального уровня. На сегодня в Усть-Ишимском районе затоплено более 600 домов и около 1000 участков.