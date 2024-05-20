Капитальный ремонт затронет не всю трассу А-320, а только 13-километровый участок. Уже ведутся подготовительные работы.

Капитальный ремонт затронет не всю трассу А-320, а только 13-километровый участок. Уже ведутся подготовительные работы.

Под Омском начался капитальный ремонт трассы А-320 Омск – Черлак – граница с Республикой Казахстан. Ремонтируется участок с 13-го по 26-й километр. Сейчас там идут подготовительные работы: вырубают деревья и переустраивают коммуникации. 13-километровый отрезок будет расширен с двух полос движения до четырех.

– Проект капитального ремонта предусматривает уширение проезжей части, усиление дорожной одежды и замену верхних слоев из щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением технологии холодной регенерации, устройство пяти разворотных петель и 13 примыканий, укрепление обочин, устройство электроосвещения и водопропускных труб, – сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

На всем участке установят осевое барьерное ограждение, которое будет разделять встречные потоки транспорта, заменят дорожные знаки и другие инфраструктурные элементы. Появятся и новые автобусные остановки с электроосвещением – на перекрестке в направлении Светлого и Черемушек и у поселка Иртышского.

На участке, где ведутся работы, организуют реверсивное движение. Планируется, что капремонт завершат до ноября.

В декабре сообщалось, что «Сибуправтодор» объявил аукцион на капремонт этого участка трассы А-320. На его обновление из федерального бюджета выделено 2,6 млрд рублей.