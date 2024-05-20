Омск-Информ
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·Общество

Телесигнал будет прерываться в четырех населенных пунктах Муромцевского района.
С 21 по 24 мая в Омской области вновь ожидаются кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала 20 стандартных каналов. По данным сайта Российской телевизионной и радиовещательной сети, причиной станут профилактические работы на станциях.
График отключений:
  • 21 мая с 11:00 до 17:00 – село Рязаны Муромцевского района,
  • 22 мая с 10:00 до 16:00 – село Кондратьево Муромцевского района, 
  • 23 мая с 10:00 до 16:00 – поселок Муромцево,
  • 24 мая с 10:00 до 16:00 – село Поречье Муромцевского района.
·Общество

Телесигнал будет прерываться в четырех населенных пунктах Муромцевского района.
С 21 по 24 мая в Омской области вновь ожидаются кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала 20 стандартных каналов. По данным сайта Российской телевизионной и радиовещательной сети, причиной станут профилактические работы на станциях.
График отключений:
  • 21 мая с 11:00 до 17:00 – село Рязаны Муромцевского района,
  • 22 мая с 10:00 до 16:00 – село Кондратьево Муромцевского района, 
  • 23 мая с 10:00 до 16:00 – поселок Муромцево,
  • 24 мая с 10:00 до 16:00 – село Поречье Муромцевского района.