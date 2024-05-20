Девушка перепутала педали и нажала на газ. Автомобиль врезался в павильон, в котором находились люди.
Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 19-летней местной жительницы. Она обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортным средством».
Происшествие произошло 9 ноября прошлого года на парковке возле «АТ-Маркета» на улице 6-я Станционная. Омичка села за руль «Ниссан-Патфайндера» без прав и на парковке у ТЦ перепутала педали и нажала на газ. После этого иномарка влетела в павильон, который был предназначен для курения. В это время там находились три женщины, две из которых успели отойти в сторону. Третья омичка получила перелом костей таза, который был квалифицирован как тяжкий вред здоровью.
Свою вину девушка признала полностью. Дело рассмотрит Ленинский районный суд. Омичке грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре.