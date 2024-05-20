О старте ремонтной кампании рассказал мэр Сергей Шелест. В учреждениях планируют отремонтировать кровли, фасады, заменить окна и двери.

О старте ремонтной кампании рассказал мэр Сергей Шелест. В учреждениях планируют отремонтировать кровли, фасады, заменить окна и двери.

В Омске начали готовиться к летнему ремонту школ и детских садов. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

– Планы на ремонтную кампанию составлены, дал поручение профильному департаменту четко следить за его исполнением, – отметил Шелест.

Так, летом в 15 городских школах планируют отремонтировать кровлю – это учреждения № 31, 36, 49, 61, 74, 75, 77, 95, 111, 122, 135, 139, 140, 143, 147, а также в 8 детских садах № 55, 56, 81, 210, 268, 355, 359, 345, 377 и центре творческого развития гуманитарного образования «Перспектива».

Замена окон и дверей будет производиться в 56 образовательных учреждениях – № 4, 6, 9, 10, 15, 16, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 66, 70, 78, 80, 81, 83, 90, 93, 95, 98, 99, 103, 106, 108, 109, 110, 112, 122, 127, 132, 137, 139, 141, 142, 144, 147, 150, 151, 159, 160, 161 и санаторной школе-интернате № 11. Такие же работы сделают и в 36 детских садах – № 4, 6, 14, 20, 52, 77, 90, 92, 122, 130, 139, 160, 178, 179, 183, 203, 214, 238, 250, 259, 261, 275, 276, 278, 293, 311, 312, 314, 328, 329, 330, 341, 351, 356, 368, 392.

В школах № 2, 54, 59 отремонтируют спортивные и актовые залы, а также фасад здания. Ремонт системы отопления ждет школу № 45. А ремонт и устройство теневых навесов пройдет в 6 детских садах – № 87, 179, 259, 276, 329, 369.

Кроме того, на базе двух школ № 110, 144 создадут школьный технопарк «Кванториум».