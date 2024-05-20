В одном из мессенджеров школьница начала общаться с жуликами, которые предложили ей купить валюту для онлайн-игры. Для этого нужна была банковская карта матери.

В одном из мессенджеров школьница начала общаться с жуликами, которые предложили ей купить валюту для онлайн-игры. Для этого нужна была банковская карта матери.

В отдел полиции № 6 с заявлением о мошенничестве обратилась 40-летняя многодетная омичка. Она рассказала, что обнаружила пропажу денег с банковской карты, когда не смогла рассчитаться за продукты на кассе супермаркета. Личный кабинет банка также был заблокирован.

Оказалось, что жертвой жуликов стала ее 10-летняя дочь. В одном из мессенджеров ребенок вступил в чат, где ей предлагалось купить игровую валюту для онлайн-игр. Девочка начала диалог с неизвестным, который попросил взять телефон мамы и продолжить общение с него. Незнакомец убедил юную омичку войти в личный кабинет банка, изменить пароль от мобильного приложения, затем продиктовать пришедший в СМС-сообщении код для входа. Тем самым девочка предоставила аферистам доступ к денежным средствам матери.

– Выполняя требования злоумышленников, несовершеннолетняя перевела на карту мошенников 350 тыс. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».