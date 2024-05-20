Омск-Информ
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·Общество

Сперва горячей воды завтра лишатся жители Центрального округа. Водоснабжения не будет две недели.

Уже завтра, 21 мая, в Омске начнут отключать горячую воду. Сперва комфорта лишатся жители Центрального округа – дома на проспекте Карла Маркса, улицах 10 лет Октября, 20 лет РККА, Герцена, Богдана Хмельницкого, Гагарина, Чокана Валиханова, Декабристов и бульваре Мартынова. Здесь отключения запланированы до 3 июня.

Отметим, что отключение горячей воды происходит каждый год на срок до 14 суток. Подробный график отключения горячей воды можно посмотреть на сайте «Омск РТС»

·Общество

Сперва горячей воды завтра лишатся жители Центрального округа. Водоснабжения не будет две недели.

Уже завтра, 21 мая, в Омске начнут отключать горячую воду. Сперва комфорта лишатся жители Центрального округа – дома на проспекте Карла Маркса, улицах 10 лет Октября, 20 лет РККА, Герцена, Богдана Хмельницкого, Гагарина, Чокана Валиханова, Декабристов и бульваре Мартынова. Здесь отключения запланированы до 3 июня.

Отметим, что отключение горячей воды происходит каждый год на срок до 14 суток. Подробный график отключения горячей воды можно посмотреть на сайте «Омск РТС»