Омск-Информ
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·Происшествия

75-летний мужчина выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем. Неосторожность оказалась роковой.

На трассе Челябинск – Новосибирск в районе 881-го километра произошло ДТП со смертельным исходом.

– Водитель автомобиля «Хёндай Туксон», мужчина 1949 г. р., выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением мужчины 1974 г. р.

75-летний водитель «Хёндая Туксона» погиб на месте, его 29-летний пассажир попал в больницу.

Ведется проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства автокатастрофы.

·Происшествия

75-летний мужчина выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем. Неосторожность оказалась роковой.

На трассе Челябинск – Новосибирск в районе 881-го километра произошло ДТП со смертельным исходом.

– Водитель автомобиля «Хёндай Туксон», мужчина 1949 г. р., выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением мужчины 1974 г. р.

75-летний водитель «Хёндая Туксона» погиб на месте, его 29-летний пассажир попал в больницу.

Ведется проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства автокатастрофы.