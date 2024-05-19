Поверив мнимому финансовому специалисту, женщина перевела более 50 тыс. рублей на счет мошенников.
Жительница Оконешниковского района лишилась 54 тыс. рублей, желая найти дополнительный заработок. 59-летняя женщина увидела рекламу в интернете, оставила на сайте свои данные, и через некоторое время с ней связался «консультант».
– Мужчина объяснил, что занимается продвижением инвестиционных проектов на фондовом рынке и будет курировать ее сделки. Сельчанка согласилась и, следуя указаниям звонившего, внесла на «брокерский счет» 10 000 рублей, – рассказали в УМВД России по Омской области.
Дальше – больше. Поверив мошенникам, женщина продолжила «инвестировать» в них свои деньги и перевела им с кредитной карты 54 тыс. рублей. Потом задумалась о выводе средств. Но когда поинтересовалась об этом у того самого лжеконсультанта, он перестал выходить на связь. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой «развода», и обратилась в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Преступников ищут, полицейские также сделали запросы в банки и компании сотовой связи.