Поверив мнимому финансовому специалисту, женщина перевела более 50 тыс. рублей на счет мошенников.

Поверив мнимому финансовому специалисту, женщина перевела более 50 тыс. рублей на счет мошенников.

Жительница Оконешниковского района лишилась 54 тыс. рублей, желая найти дополнительный заработок. 59-летняя женщина увидела рекламу в интернете, оставила на сайте свои данные, и через некоторое время с ней связался «консультант».

– Мужчина объяснил, что занимается продвижением инвестиционных проектов на фондовом рынке и будет курировать ее сделки. Сельчанка согласилась и, следуя указаниям звонившего, внесла на «брокерский счет» 10 000 рублей, – рассказали в УМВД России по Омской области.

Дальше – больше. Поверив мошенникам, женщина продолжила «инвестировать» в них свои деньги и перевела им с кредитной карты 54 тыс. рублей. Потом задумалась о выводе средств. Но когда поинтересовалась об этом у того самого лжеконсультанта, он перестал выходить на связь. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой «развода», и обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Преступников ищут, полицейские также сделали запросы в банки и компании сотовой связи.