Омск-Информ
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·Происшествия

Это делается, чтобы не допустить большого скопления транспорта на трассе.

На 426-м километре трассы Тюмень – Омск перекрыто движение для грузовиков. Уровень воды в реке Ишим на гидропостах в одноименном городе, а также в селах Ильинка, Абатское и Викулово снижается, но, чтобы не допустить большого скопления транспорта, сотрудники ГИБДД по Омской области запретят движение грузовиков.

Движение будет перекрыто в определенные часы:

  • с 09:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 13:00;
  • с 15:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 19:00.
·Происшествия

Это делается, чтобы не допустить большого скопления транспорта на трассе.

На 426-м километре трассы Тюмень – Омск перекрыто движение для грузовиков. Уровень воды в реке Ишим на гидропостах в одноименном городе, а также в селах Ильинка, Абатское и Викулово снижается, но, чтобы не допустить большого скопления транспорта, сотрудники ГИБДД по Омской области запретят движение грузовиков.

Движение будет перекрыто в определенные часы:

  • с 09:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 13:00;
  • с 15:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 19:00.