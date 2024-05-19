Убывает вода и в реке Ишим, однако пока прогнозы делать рано. Борьба с паводком продолжается.

Убывает вода и в реке Ишим, однако пока прогнозы делать рано. Борьба с паводком продолжается.

Уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима составляет 946 см, вода остановила подъем. Убывает вода и в реке Ишим – там сейчас 1546 см. Такие данные привел губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Прогнозы делать рано, но мы видим отрицательную динамику, – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Борьба с паводком на севере Омской области продолжается. К примеру, из села Большая Тебендя Усть-Ишимского района эвакуировали 73 человека.