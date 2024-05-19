Омск-Информ
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·Общество

Это произойдет всего на один день: учреждение обработают от клещей.

В понедельник, 20 мая, знаменитый Большереченский зоопарк в Омской области будет закрыт. Впрочем, всего лишь на этот день – в зоологическом учреждении пройдут санитарные работы.

– 20 мая (на один день) зоопарк закрыт для посетителей! Будет проводиться обработка территории от клеща, – сообщили в учреждении.

С 21 мая Большереченский зоопарк возобновит работу.

·Общество

Это произойдет всего на один день: учреждение обработают от клещей.

В понедельник, 20 мая, знаменитый Большереченский зоопарк в Омской области будет закрыт. Впрочем, всего лишь на этот день – в зоологическом учреждении пройдут санитарные работы.

– 20 мая (на один день) зоопарк закрыт для посетителей! Будет проводиться обработка территории от клеща, – сообщили в учреждении.

С 21 мая Большереченский зоопарк возобновит работу.