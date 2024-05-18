Омск-Информ
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·Общество

Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Кто займется строительством, пока остается секретом.

В Омске рядом с новой «G-Drive Ареной» хотят построить отель с апартаментами и спа-комплексом. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко в ходе встречи с предпринимателями, сообщают «Коммерческие вести». Кто займется работами, пока неизвестно.

Кроме того, по словам Хоценко, в город также приглашены инвесторы на строительство еще двух пятизвездочных отелей и четырех четырехзвездных гостиниц.

·Общество

Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Кто займется строительством, пока остается секретом.

В Омске рядом с новой «G-Drive Ареной» хотят построить отель с апартаментами и спа-комплексом. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко в ходе встречи с предпринимателями, сообщают «Коммерческие вести». Кто займется работами, пока неизвестно.

Кроме того, по словам Хоценко, в город также приглашены инвесторы на строительство еще двух пятизвездочных отелей и четырех четырехзвездных гостиниц.