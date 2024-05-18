Омск-Информ
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·Общество

Вячеславу Селютину было 54 года. Свой путь он начинал в отделе по незаконному обороту наркотиков УМВД Омской области.

Вчера, 17 мая, в Севастополе скоропостижно скончался омский полковник полиции Вячеслав Селютин, который с июня 2022 года возглавлял ГИБДД УМВД России по Севастополю.

Селютину было 54 года. Свой путь он начинал в отделе по незаконному обороту наркотиков УМВД Омской области. В 2007 году его перевели на руководящую должность в УГИБДД УМВД по Омской области. С 2017 по 2022 год Селютин возглавлял полк ДПС ГИБДД УМВД России по Омску.

·Общество

Вячеславу Селютину было 54 года. Свой путь он начинал в отделе по незаконному обороту наркотиков УМВД Омской области.

Вчера, 17 мая, в Севастополе скоропостижно скончался омский полковник полиции Вячеслав Селютин, который с июня 2022 года возглавлял ГИБДД УМВД России по Севастополю.

Селютину было 54 года. Свой путь он начинал в отделе по незаконному обороту наркотиков УМВД Омской области. В 2007 году его перевели на руководящую должность в УГИБДД УМВД по Омской области. С 2017 по 2022 год Селютин возглавлял полк ДПС ГИБДД УМВД России по Омску.