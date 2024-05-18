Только за год она увеличилась на 54 %. Сейчас снять загородный дом на сутки стоит примерно 14 тыс. рублей.

Только за год она увеличилась на 54 %. Сейчас снять загородный дом на сутки стоит примерно 14 тыс. рублей.

В Омской области за год посуточная аренда загородных домов с бассейном увеличилась на 54 %. По итогам первой половины мая за такой отдых омичам пришлось заплатить 14 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики «Авито Путешествия», когда провели свое исследование.

Самые высокие цены за загородный объект оказались в Камчатском крае – 22 тыс. рублей и Московской области – 20 тыс. рублей. А дешевле всего – в Алтайском крае (4 тыс. рублей), Бурятии (4,5 тыс. рублей), Республике Алтай (5 тыс. рублей), Новгородской и Оренбургской областях (по 6 тыс. рублей).